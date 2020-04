Code8 | il film con i cugini Stephen e Robbie Amell su Netflix Trama e trailer

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 19 aprile 2020) Code 8, ilfinanziato dai fai diche conquista subito la Top Ten italiana di Netlfix La storia produttiva di Code 8 è abbastanza singolare e moderna. Il, che vede inei panni dei protagonisti, è stato finanziato dai fan grazie a una campagna su Indiegogo grazie alla quale hanno raccolto circa 1,7 milioni di dollari (l’obiettivo era di duecentomila dollari). Precisiamo che temporaneamente ilè disponibile susenza doppiaggio in italiano. Ilè stato prodotto nel 2019 in seguito alla raccolta fondi, ed è stato diretto da Jeff Chang. Code 8 è uscito al cinema a dicembre 2019, prima in una sola sala a Los Angeles, poi anche nelle più grandi città americane. Ecco un(in inglese): Code 8, laIlè ambientato in un mondo ...