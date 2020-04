Vigorito senza limiti “Prima cercheremo la salvezza | poi cresceremo ancora”

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un’attesa snervante, un conto alla rovescia bloccato sul più bello. Il sogno della serie A si è interrotto a causa dell’emergenza coronavirus, ma Oresteconta di riallacciare i fili del discorso quando tutto sarà finito. Lo ha ribadito con fermezza ai microfoni della Gazzetta dello Sport nell’intervista rilasciata a nicola Binda: “Sul campo abbiamo meritato la A, il distacco sulla terza non sarebbe mai stato colmato. Riprendere sarebbe un bene per il sistema e nessuno potrà obiettare i verdetti se non saremo promossi sul campo”. La prospettiva di un annullamento, a detta del patron giallorosso, sarebbe un’ingiustizia: “Si aprirebbero contenziosi con ripercussioni su tutti i campionati. Meglio finire, per la regolarità. la sicurezza si ritroverà ...

