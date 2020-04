Tenta di uccidere l' ex fidanzata a martellate | arrestato un 47enne

Leggi su agi

(Di sabato 18 aprile 2020)to femminicidio in zona Capannelle, periferia di Roma. Un uomo di 47 anni si è presentato sotto casa della sua exe l'ha aggredita aall'interno del box auto. L'uomo è poi fuggito. A chiamare i soccorsi la donna di 37 anni che, pur essendo in gravi condizioni, ha raccontato con particolari l'aggressione identificando l'ex ragazzo come colui che aveva cercato di ucciderla. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina e i colleghi della Squadra Mobile che hanno trovato il 47enne fuori dal suo appartamento mentre preparava la fuga. All'uomo, che aveva cercato anche di crearsi un alibi, è contestato ilto omicidio e la rapina aggravata perché ha rubato il computer portatile alla sua ex. La donna, dopo essere stata soccorsa sul posto, è stata trasportata dai sanitari del 118 ...