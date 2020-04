Rocco Siffredi si "bomberebbe" Sofia Viscardi ma lei non ci sta. (Di sabato 18 aprile 2020) Durante una diretta Rocco Siffredi ha espresso il suo apprezzamento per Sofia Viscardi ma la youtuber gli ha risposto per le rime su Instagram dividendo il web. Essere bombata da Rocco Siffredi non è l'aspirazione di Sofia Viscardi. Durante una diretta su Twitch il pornodivo si è espresso in maniera lusinghiera nei confronti della youtuber durante il gioco 'bombi o passi'. Sofia non ha gradito ed il suo sfogo su Instagram ha diviso gli utenti dei social. Direttamente dagli Stati Uniti è arrivato sui canali YouTube la 'bombi o passi Challenge'. Ecco in cosa consiste, lo youtuber fa scorrere foto di ragazze che vengono commentate ed in base all'aspetto fisico si decide se sono bombabili o meno. Per chi non lo sapesse bombare è l'equivalente di avere ... Leggi su movieplayer Rocco Siffredi partecipa al gioco “Bombi o Passi” e commenta Sofia Viscardi. La youtuber sbotta sui social

Come fa sapere il portale Bitchyf, nelle scorse ore, Rocco Siffredi, durante una diretta su Twitch con Homyatol e Luis Sal, ha accettato di partecipare al Bombi o Passi?. Una specie di challenge che ...

Tra queste, assieme ad Amandha Fox, Luana Borgia e Alessia Rubini, c’è la 22enne di Schio Marica Chanelle, già protagonista nell’hard academy di Rocco Siffredi e di alcuni scatti per Playboy.

