Pino Cacucci | chi è lo scrittore | carriera | curiosità e vita privata

carriera, curiosità e vita privata dello scrittore Pino Cacucci: chi è il noto narratore, dagli esordi al successo e ai casi letterari. Nato ad Alessandria e cresciuto a Chiavari, Pino Cacucci è stato studente del DAMS a Bologna, attraversando il periodo delle dure contestazioni del 1977. Dopo gli studi, ha vissuto a lungo tra Parigi …

Nato ad Alessandria e cresciuto a Chiavari, Pino Cacucci è stato studente del DAMS a Bologna, attraversando il periodo delle dure contestazioni del 1977. Dopo gli studi, ha vissuto a lungo tra Parigi ...

Luis Sepúlveda morto per Coronavirus: «I suoi polmoni minati dalla dittatura di Pinochet»

Ricordo che ci fu un’intesa immediata, la cosiddetta amicizia ‘a prima vista’, per via delle tante passioni in comune che avevamo». All’HuffPost Pino Cacucci consegna un prezioso ritratto dell’uomo ...

Ricordo che ci fu un'intesa immediata, la cosiddetta amicizia 'a prima vista', per via delle tante passioni in comune che avevamo». All'HuffPost Pino Cacucci consegna un prezioso ritratto dell'uomo ...