Milan Paquetà | futuro in bilico | si rischia l’addio a fine stagione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 aprile 2020)Paquetà,in: sil’addio a. I rossoneri cercano il rimedio per farlo adattare nel modulo di Pioli Il grande acquisto deldi essere un grande flop. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi cerca di fare il punto sulla situazione per quanto riguarda Paquetà. Il giocatore – si legge – sta per rientrare dal Brasile. Energia fresca al servizio di Pioli, che dovrà dargli una possibilità nel 4-2-3-1. Altrimenti sarà addio al termine di questa. Leggi su Calcionews24.com