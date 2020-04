Massimiliano Ossini | “Bloccata Linea Bianca Non ci arrendiamo”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 18 aprile 2020)annuncia: “Registrazioni bloccate dal virus, ma non ci arrendiamo” Anche oggi, 18 aprile 2020, come ogni sabato,condurràsu Rai1 a partire dalle 14.00. E in attesa dell’appuntamento di oggi del programma dedicato alla montagna, alla cui conduzione è affiancato da Giulia Capocchi,ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TvMia, con la quale ha raccontato: Il coronavirus ha bloccato le riprese di, ma non ci arrendiamo. Dovevamo registrare le ultime puntate di questa edizione e l’emergenza ce lo ha impedito, però stiamo lavorando già alla prossima stagione. “E’ per questo motivo che attualmente vanno in onda servizi digià visti” ha poi ...