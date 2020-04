Mascherine ai lavoratori di Trotta Bus, i ringraziamenti al sindaco Mastella (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cosimo Pagliuca, segretario generale aggiunto della Uil Trasporti Avellino/Benevento, ringrazia il sindaco della Città di Benevento Clemente Mastella per aver – questa mattina – donato ai lavoratori della ditta Trotta Bus Service oltre 100 Mascherine. Analogo ringraziamento va all’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone, sempre pronto a sostenere i lavoratori nelle giuste vertenze nei confronti dell’Azienda. “Il gesto del sindaco Mastella – dichiara Cosimo Pagliuca – è la dimostrazione più palese del suo attaccamento agli interessi della Città di Benevento. Sono certo – conclude il sindacalista – che il sindaco abbia voluto dimostrare un tangibile segno di riguardo nei confronti dei lavoratori della ditta Trotta, i quali sono costretti ogni giorno a fare i ... Leggi su anteprima24 Comune distribuisce mascherine ai lavoratori domiciliati rimasti a Pisa

Coronavirus - 1 miliardo di mascherine e milioni di litri di gel per i lavoratori : i calcoli del Politecnico di Torino per la ripartenza

Ama : pronte 180mila mascherine - spesi 630mila euro in un mese per sicurezza lavoratori (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cosimo Pagliuca, segretario generale aggiunto della Uil Trasporti Avellino/Benevento, ringrazia ildella Città di Benevento Clementeper aver – questa mattina – donato aidella dittaBus Service oltre 100. Analogo ringraziamento va all’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone, sempre pronto a sostenere inelle giuste vertenze nei confronti dell’Azienda. “Il gesto del– dichiara Cosimo Pagliuca – è la dimostrazione più palese del suo attaccamento agli interessi della Città di Benevento. Sono certo – conclude il sindacalista – che ilabbia voluto dimostrare un tangibile segno di riguardo nei confronti deidella ditta, i quali sono costretti ogni giorno a fare i ...

matteosalvinimi : Invece di attaccare e insultare i lombardi e la Lombardia, il governo e i ministri Pd e 5Stelle dovrebbero finalmen… - msgelmini : La ripartenza ad oggi è un miraggio: mancano regole certe per i lavoratori e non ci sono mascherine per tutti. Il g… - fattoquotidiano : Coronavirus, 1 miliardo di mascherine e milioni di litri di gel per i lavoratori: i calcoli del Politecnico di Tori… - martichia : RT @3_pietroabate: Graduale ritorno alla normalità dal #4Maggio LineeGuida: Riunioni solo in teleconferenza Indossare Dpi (mascherine indo… - GradCarre : @paoloroversi Uno studio del Politecnico di Torino ha calcolato che per una ripartenza generale in sicurezza ci vor… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine lavoratori Covid-19, Siclari dona mascherine ai lavoratori dell'igiene ambientale della provincia ReggioToday Coronavirus, gli aggiornamenti di sabato 18 aprile

È il bilancio di Sovico riferito dal sindaco Barbara Magni che ha informato anche a proposito delle mascherine: «Nei giorni scorsi sono pervenute da Regione ... LEGGI la notizia (VAI) Ore 12 Venerdì è ...

Jsw Steel Italy, sindacati: "Raggiunta l'intesa per il rispetto della sicurezza nell'emergenza"

Sono Linee Guida dettagliate che contemplano misure quali: dotazione di mascherina protettiva conforme ai requisiti di legge (saranno valutate ulteriori forniture in base al posto di lavoro ricoperto) ...

È il bilancio di Sovico riferito dal sindaco Barbara Magni che ha informato anche a proposito delle mascherine: «Nei giorni scorsi sono pervenute da Regione ... LEGGI la notizia (VAI) Ore 12 Venerdì è ...Sono Linee Guida dettagliate che contemplano misure quali: dotazione di mascherina protettiva conforme ai requisiti di legge (saranno valutate ulteriori forniture in base al posto di lavoro ricoperto) ...