L'ispettrice Murillo de La Casa di Carta guarita dal Covid-19: "Per l'economia gente data in pasto ai leoni" (Di sabato 18 aprile 2020) Itziar Ituño, l’ispettor Murillo poi Lisbona de La Casa di Carta è guarita dal coronavirus e questa è la notizia più importante. Quasi un mese dopo l’annuncio della sua positività al tampone, l’attrice basca ha concesso un’intervista alla radio argentina Radio Ciudad in cui ha raccontato la sua esperienza e ha detto: “La realtà non viene raccontata correttamente, questa non è un’influenza comune e le misure sono state prese in ritardo”.Nell’intervista Itziar Ituño ha parlato dettagliatamente dei sintomi e del fatto che è stata piuttosto male tanto da essere ricoverata otto giorni in ospedale, con dolori alla testa, ai muscoli, cistite, perdita del senso del gusto e dell’olfatto. L’attrice inoltre ha attaccato le autorità spagnole e il modo in ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - positiva l’ispettrice Murillo de La Casa di Carta

