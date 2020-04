"Le regole si potrebbero allentare da subito"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 aprile 2020) “La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con lee con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbeda, in modo razionale, prudente e ragionato”.Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia in merito alla fase 2 della ripartenza. L’idea è quella “di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime”, in un’ottica, comunque, “di messa in sicurezza”.