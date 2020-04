IMU e TARI | niente interessi e sanzioni per chi non paga

(Di sabato 18 aprile 2020) Lo slittamento di IMU earriva tramite la cancellazione diper chi non. Il Sole 24 Ore scrive oggi che la sospensione dei tributi locali arriverà sotto forma di moratoria diper chi saltale rate. Una moratoria ancora da definire nei tempi, che però secondo le ipotesi tecniche invia di valutazione potrebbe arrivare fino al 30 luglio. Nei primi tempi si parlava di una sospensione fino al 30 novembre. Ma sulle date i lavori sono incorso, perché è evidente che ai settori più colpiti dalla crisi servirà più tempo. All’interno di questo calendario, le decisioni spetteranno ai sindaci, che potranno sospendere le penalità per i ritardasenza rischiare di vedersi contestare il danno erariale. La questione riguarda prima di tutto la «nuova Imu», che riunisce le vecchie ...

