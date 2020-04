Gli scones da quarantena dello chef della Regina Elisabetta (Di sabato 18 aprile 2020) Tra gli chef da seguire per imparare nuove ricette in quarantena ce n’è anche uno «regale»: Darren McGrady, per 15 anni cuoco della famiglia reale inglese. È stato ai fornelli di tutti i loro grandi palazzi e li ha seguiti in tutto il mondo, ha cucinato anche per Diana, e ora ha appena aperto un canale su YouTube dove svela tutte le ricette preferite a corte, cominciando da quelle più amate dalla regina Elisabetta. La prima, con cui inaugura la sua rubrica Cooking under quarantine, è la ricetta degli scones. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=G5TuRZq0tko&feature=emb_title Leggi su vanityfair (Di sabato 18 aprile 2020) Tra gli chef da seguire per imparare nuove ricette in quarantena ce n’è anche uno «regale»: Darren McGrady, per 15 anni cuoco della famiglia reale inglese. È stato ai fornelli di tutti i loro grandi palazzi e li ha seguiti in tutto il mondo, ha cucinato anche per Diana, e ora ha appena aperto un canale su YouTube dove svela tutte le ricette preferite a corte, cominciando da quelle più amate dalla regina Elisabetta. La prima, con cui inaugura la sua rubrica Cooking under quarantine, è la ricetta degli scones. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=G5TuRZq0tko&feature=emb_title

La prima, con cui inaugura la sua rubrica Cooking under quarantine, è la ricetta degli scones. Piccoli panini morbidi, gli scones non devono mai mancare per il tè delle cinque: appuntamento a cui la ...

