Epic Game Store | ecco dove scaricare gratis Just Cause 4 e Wheels of Aurelia

(Di sabato 18 aprile 2020) Ogni settimana,offre ai suoi clienti una serie di titoli gratuiti. Questa settimana è il turno di4, il titolo open-world di Square Enix è gratuito per tutti gli utenti insieme aof, un gioco-esperienza basato sulla narrativa indie. Entrambi i titoli sono disponibili per il download gratuito fino al 23 aprile. Sviluppato da Avalanche Studios e pubblicato alla fine del 2018,4 vi vede ancora una volta nei panni di Rico Rodriguez che cerca di sconfiggere i cattivi. Questa volta, però, l’organizzazione militare privata ha trovato il modo di “armare” il tempo. Alzando ulteriormente la posta in gioco sulle sue capacità distruttive, Rico ha a disposizione un set di strumenti migliorato, che offre più mobilità e una maggiore capacità di distruzione rispetto al ...

Epic Games offre gratis il particolarissimo videogioco “Wheels of Aurelia”: ecco di cosa si tratta, come funziona e dove scaricarlo. “Wheels of Aurelia” è il nuovo videogioco che Epic Games mette a ...Ora, in collaborazione con le sfide della Settimana 9 di Deadpool, il gruppo di anti-eroi è pronto a sbarcare ufficiale nel celebre battle royale di Epic Games. I personaggi confermati sono proprio ...