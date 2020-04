Marco_Tuveri : @enzo_salvi nammerda.... una parola solo - scureggione : RT @VGeppo: @enzo_salvi Sto come 'na foca 'n cinta su 'no scojo - chubeca68 : @enzo_salvi Ho lavorato - GraziaMarocco : @enzo_salvi Intimamente - VGeppo : RT @VGeppo: @enzo_salvi Sto come 'na foca 'n cinta su 'no scojo -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Salvi Laura, moglie Enzo Salvi/ Lui: 'Il tuo sorriso sarà sempre quello che cercherò' Il Sussidiario.net Enzo Salvi/ Il dolore per la morte del cane Victor e la rinascita grazie al pappagallo Parque (Ciao Darwin)

Enzo Salvi è il capitano della squadra dei “brutti” nella nuova sfida di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 18 aprile 2020 su Canale 5. L ...

Ciao Darwin 8 replica 18 aprile – Belli vs Brutti

Canale 5 ripropone questa sera, sabato 18 aprile, in replica la quinta puntata di Ciao Darwin 8. A sfidarsi sono Belli vs Brutti. La prima categoria è capitanata da Youma Diakite e la seconda da Enzo ...

