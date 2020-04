Donatelle Rettore | “Avevo fatto la mammografia a luglio e non avevo nulla”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 aprile 2020) Di certo nessuno si aspetta di potersi ammalare e di avere un tumore ma Donatellasi sentiva tranquilla, avevaecografia elo scorsoed era tutto perfetto, in più nessuno della sua famiglia aveva mai avuto problemi del genere. Alla rivista Oggi ha confidato la sua paura iniziale, non sapeva come sarebbe finita già quando le hanno detto che dovevano solo togliere un sassolino al seno. Il secondo intervento l’ha preoccupata anche di più, era un tumore maligno e c’era il rischio di metastasi. Un doppio intervento perché hanno dovuto operare anche l’altro seno ma lane parla senza soffermarsi, aggiunge che non è una da piagnistei. Si sente bene adesso, anche se ogni tanto ancora debole ma è normale. La sua forza è tutto l’affetto che ha ricevuto quando ha postato sui social che ...