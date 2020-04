Diavoli: Alessandro Borghi e i The Jackal commentano il primo episodio (Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro Borghi, protagonista della serie Diavoli, ha commentato il primo episodio insieme ai The Jackal: ecco il video. Alessandro Borghi, protagonista della serie Diavoli, ha commentato il primo episodio insieme ai The Jackal, durante la messa in onda su Sky Atlantic ieri sera. L'attore romano, affiancato per l'occasione, tramite videochat, da Aurora, Fabio e Fru, ha ironizzato su vari aspetti dello show, dalla qualità della sua recitazione (per scelta dello stesso Borghi, che ha girato la sua parte in inglese, la voce italiana non è sua, bensì di un doppiatore professionista, Andrea Mete) alla trama ingarbugliata che parla di finanza e biotecnica, passando per la sua forma fisica e la presunta somiglianza con uno dei suoi interlocutori. Alla ... Leggi su movieplayer Diavoli - Alessandro Borghi doppiato/ Perché? "Fate un piccolo sforzo e..."

«Diavoli» - Alessandro Borghi doppiato : la voce che senti è di Andrea Mete

Alessandro Borghi in Diavoli : “Ero terrorizzato” - il gesto di Patrick Dempsey (Di sabato 18 aprile 2020), protagonista della serie, ha commentato ilinsieme ai The: ecco il video., protagonista della serie, ha commentato ilinsieme ai The, durante la messa in onda su Sky Atlantic ieri sera. L'attore romano, affiancato per l'occasione, tramite videochat, da Aurora, Fabio e Fru, ha ironizzato su vari aspetti dello show, dalla qualità della sua recitazione (per scelta dello stesso, che ha girato la sua parte in inglese, la voce italiana non è sua, bensì di un doppiatore professionista, Andrea Mete) alla trama ingarbugliata che parla di finanza e biotecnica, passando per la sua forma fisica e la presunta somiglianza con uno dei suoi interlocutori. Alla ...

youngblood_TK : RT @bimbadiziamara: io che sto in brodo di giuggiole per Alessandro Borghi e il suo inglese perfetto e aspetto che venga riempito di tutti… - youngblood_TK : RT @maanchesticazzi: Per chi si stesse chiedendo perché Alessandro Borghi non è doppiato da se stesso in #Diavoli - youngblood_TK : RT @negri_jenny: In questa scena non ho ancora capito se vorrei essere Patrick Dempsey o Alessandro Borghi #Diavoli - youngblood_TK : RT @alexisnerv: Grazie mondo, grazie sky per averci donato una serietv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. #Diavoli - youngblood_TK : RT @bimbadiziamara: siamo tutti super d’accordo su quanto cazzo sia bravo Alessandro Borghi nel ruolo di Massimo Ruggero? #Diavoli https://… -