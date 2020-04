Decreto Aprile verso 70 miliardi, 25 per Cig e sostegno ai redditi (Di sabato 18 aprile 2020) Girandola di riunioni per definire il valore delle misure e del deficit da indicare al consiglio dei ministri di lunedì. Sulla liquidità 5 miliardi al fondo Pmi e 25 per le garanzie Sace. In agenda oggi l’incontro Gualtieri-enti territoriali. Sul tavolo 5 miliardi ma i sindaci temono perdite maggiori Leggi su ilsole24ore Coronavirus - nel decreto di aprile nuove assunzioni di infermieri

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Migliaia di assunzioni per infermieri nel decreto di aprile

Coronavirus Decreto aprile - tutte le novità fiscali che sta esaminando il governo (Di sabato 18 aprile 2020) Girandola di riunioni per definire il valore delle misure e del deficit da indicare al consiglio dei ministri di lunedì. Sulla liquidità 5al fondo Pmi e 25 per le garanzie Sace. In agenda oggi l’incontro Gualtieri-enti territoriali. Sul tavolo 5ma i sindaci temono perdite maggiori

nzingaretti : Dal Governo 3,5 miliardi per i Comuni e le Province nel decreto aprile. Ottima notizia! Sostegno ai sindaci e ai te… - dellorco85 : L'ABI ha comunicato alle banche che a partire da oggi, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia PMI inizia a con… - Agenzia_Ansa : Dl aprile: si studia #bonus per autonomi oltre 800 euro Nuovo #decreto prolungherà tutti sostegni al reddito fino a… - stagatocle : RT @nzingaretti: Dal Governo 3,5 miliardi per i Comuni e le Province nel decreto aprile. Ottima notizia! Sostegno ai sindaci e ai territori… - De_La_Vandal : @CatalfoNunzia @Confindustria @CarloBonomi_ Nel decreto di Aprile non c'e' una voce sul Reddito di Emergenza da lei… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Aprile Decreto aprile, novità per famiglie e aziende Adnkronos Coronavirus: Gualtieri, nel decreto aprile fondo da 3,5 miliardi per Comuni e Province

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parla di "sforzo straordinario del governo nell'incontro di oggi con ...

Coronavirus in Sardegna, professionisti e librai al Tar contro la Regione

I titolari degli studi professionali e i commercianti di cartolibreria e vestiti per bambini si ribellano: contro la mancata riapertura imposta dal governatore Christian Solinas con l’ordinanza del 13 ...

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parla di "sforzo straordinario del governo nell'incontro di oggi con ...I titolari degli studi professionali e i commercianti di cartolibreria e vestiti per bambini si ribellano: contro la mancata riapertura imposta dal governatore Christian Solinas con l’ordinanza del 13 ...