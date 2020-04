CorSport | le milanesi contrarie a giocare al Sud | la Juve dovrebbe giocare tutte le

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 aprile 2020) Ieri Walter Ricciardi, membro dell’Oms e consigliere del Governo e della Figc ha dichiarato che se il calcio vuole riprendere dovràle partite negli stadi del Centro-Sud. Il Corriere dello Sport scrive, però, che lenon sono favorevoli. “ntus, Inter, Atalanta, Milan, Torino e Brescia – solo per citare le lombardi e le piemontesi coinvolte nelle lotte scudetto, Europa o retrocessione – che ne pensano? Contrariamente a quanto è emerso nei giorni scorsi, pare che lesi siano dichiarate non favorevoli. Sarà quasi impossibile, poi, convincere lache sia una soluzione equa rincorrere il nono scudetto di fila giocando 12 partite in trasferta. Ma proprio perché bisogna differenziare l’avvio della fase 2 a seconda delle aree di rischio, il Governo potrebbe creare nuove zone rosse, di fatto ...