Coronavirus | ultime notizie – L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree

Leggi su open.online

(Di sabato 18 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Sileri: «Due settimane per programmare la2» ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI/Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri«Abbiamo 14 giorni per organizzare bene la2 del 4 maggio». Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri chiarisce così in un’intervista al Fatto Quotidiano i tempi per programmare la riapertura. «Dobbiamo ridurre il rischio di nuovi contagi che riempirebbero di nuovo le terapie intensive. Userei i 14 giorni fino al 4 maggio per questa complessaorganizzativa», dice Sileri che sui locali ...