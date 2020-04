Coronavirus: salgono a 1046 i marinai positivi sulla portaerei francese Charles De Gaulle (Di sabato 18 aprile 2020) Sono saliti a 1.046 i marinai positivi al Coronavirus a bordo della portaerei francese Charles De Gaulle. I nuovi dati sono stati confermati dai militari: lo riportano i media francesi. Ieri il Ministro della Difesa aveva parlato di 1.081 marinai contagiati su un totale di 1760.L'articolo Coronavirus: salgono a 1046 i marinai positivi sulla portaerei francese Charles De Gaulle Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Italia salgono a 172434 i casi totali registrati

Coronavirus : salgono a 128 i medici morti in Italia

Coronavirus - i casi totali in Toscana salgono a 7666 (+1 - 9%) con 556 morti e 693 guarigioni (Di sabato 18 aprile 2020) Sono saliti a 1.046 iala bordo dellaDe. I nuovi dati sono stati confermati dai militari: lo riportano i media francesi. Ieri il Ministro della Difesa aveva parlato di 1.081contagiati su un totale di 1760.L'articoloDeMeteo Web.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Sale a 131 il numero dei #medici morti per il virus Crescono anche le vittime tra gli #infermieri e i… - RaiNews : Durante il vertice dell'Unione economica euroasiatica Vladimir #Putin fatica ad avviare il discorso. A fine marzo,… - Nebrodinotizie : Fra pazienti e operatori - C6Graziella : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: salgono a 1.178 (+14) i casi accertati in Sardegna. Sono 86 i decessi, uno più di ieri - autorizzati… - Quasimezzogiorn : #Coronavirus, salgono a 262 i casi in #Basilicata -