Coronavirus, Brescia: strage di anziani nelle Rsa, più di 500 i morti (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, Brescia: strage di anziani nelle Rsa, più di 500 i morti. Di questi, 168 a causa del terribile morbo. Un bilancio terribile quello che viene fuori dalle Rsa Bresciane a causa del Coronavirus. 168 anziani sono morti poiché risultati positivi al terribile morbo e sono oltre 500 gli ospiti delle Rsa che hanno perso … L'articolo Coronavirus, Brescia: strage di anziani nelle Rsa, più di 500 i morti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : Brescia - '168 morti in Rsa per Ats - procura apre 9 fascicoli'

Coronavirus : Brescia - ‘168 morti in Rsa per Ats - procura apre 9 fascicoli’

