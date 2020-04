Coronavirus, al via la gara per i test sierologici in tutta Italia (Di sabato 18 aprile 2020) L’Italia si prepara a capire la vera portata del contagio di Coronavirus. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha indetto la gara per l’acquisto di kit per test sierologici, che dovranno arrivare in tempi strettissimi. Il test, insieme all’app per il contact tracing e ai Covid-Hospital, fa parte della strategia per la fase 2, che prevede una convivenza con il Coronavirus. Proprio sulla ripartenza insistono le Regioni del Nord, più colpite, scatenando uno scontro con i governatori del Sud che temono una seconda ondata di contagi. La gara per i test sierologici Il ministero della Salute ha dato il via alla gara “in procedura semplificata e di massima urgenza” per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili per effettuare 150mila test sierologici. L’obiettivo è “l’indagine campione sulla diffusione ... Leggi su thesocialpost LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Papa Francesco invia aiuti in Siria - Gerusalemme e Gaza

