Bertolaso si mostra in pubblico senza mascherina | è polemica

L’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso è stato dimesso ma circola mostrandosi in pubblico senza mascherina. Gli utenti di Twitter segnalano polemicamente: “Non doveva stare a casa 14 giorni ...

Dimesso il 7 aprile dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso 24 marzo a causa dell'infezione da Coronavirus, l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha già lasciato la ...

