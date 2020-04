Bertolaso a Civitanova va in giro senza mascherina (e la quarantena?) (Di sabato 18 aprile 2020) Guido Bertolaso è stato dimesso il 7 aprile scorso dall’Ospedale San Raffaele. il superconsulente di Regione Lombardia che doveva seguire l’edificazione dell’ospedale della Fiera di Milano ma si è ammalato dopo pochi giorni in Italia aveva quel giorno scritto sul proprio profilo Facebook: “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti”. Ieri Bertolaso, che segue anche la Regione Marche, era a Civitanova e la tv Centro Marche l’ha immortalato mentre rispondeva alle ... Leggi su nextquotidiano Ospedale Covid Civitanova/ Bertolaso “astronave su modello Milano” - 90 posti letto (Di sabato 18 aprile 2020) Guidoè stato dimesso il 7 aprile scorso dall’Ospedale San Raffaele. il superconsulente di Regione Lombardia che doveva seguire l’edificazione dell’ospedale della Fiera di Milano ma si è ammalato dopo pochi giorni in Italia aveva quel giorno scritto sul proprio profilo Facebook: “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, orgoglio del nostro Paese. Uomini e donne che combattono in prima linea contro il Covid-19 pagando troppo spesso in prima persona con contaminazione e a volte purtroppo anche con la vita. Grazie per tutti i numerosi messaggi di affetto che mi avete inviato in questi giorni. Ora forza, c’è ancora tanto da fare. L’Italia ha bisogno dell’aiuto di tutti”. Ieri, che segue anche la Regione Marche, era ae la tv Centro Marche l’ha immortalato mentre rispondeva alle ...

