Acea | nella notte tra lunedì e martedì stop acqua in alcune zone

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) Roma –Ato 2 rende noto che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte, urgenti e improcrastinabili, correlati a lavori di riqualificazione urbana della Capitale, si rende necessario sospendere il flusso idrico instrade del Comune di Roma. Per limitare i disagi ai cittadiniAto 2 svolgera’ i lavori nel corso dellatra lunedi’ e martedi’ prossimi. In particolare, dalle 20 di lunedi’ 20 aprile alle 08 di martedi’ 21 aprile si verificheranno mancanze d’alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: piazza Venezia; via Cesare Battisti; via dei Fornari; vicolo di San Bernardo; via di Sant’eufemia; piazza dei Santi Apostoli; via del Mancino; via del Corso; vicolo del Piombo; via IV Novembre; via della Pilotta: via delle Tre Cannelle; via dei Fori Imperiali (tratto antistante Foro Traiano). ...