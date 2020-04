Zoo in crisi per la “quarantena”: «Uccideremo alcuni animali per darli in pasto ad altri» (Di venerdì 17 aprile 2020) Una situazione tremenda, una scelta che fa inorridire. In un’intervista a “Die Welt” parla la direttrice dello zoo di Neumünster in Germania, Verena Kaspari. E denuncia di non avere più le risorse economiche per nutrire tutti gli animali del parco. Quindi ha deciso, come ultima possibilità, di dare in pasto alcuni degli animali dello zoo ad altri. La lista degli esemplari che dovranno essere uccisi per prima è già stata compilata, ha spiegato. «Sappiamo già quali sopprimere per primi» Dallo zoo di Neumünster: «Non abbiamo alternative» La decisione, ammette, è sgradevole. Ma non ci sono alternative nel momento in cui le casse sono vuote, con lo zoo senza visitatori a causa del lockdown. Ogni giorno le foche e i pinguini hanno bisogno di essere nutriti con grandi quantità di ... Leggi su secoloditalia Covid-19 - allarme allo zoo : la crisi economica che rischia di far morire di fame gli animali

Coronavirus - zoo in crisi uccidono gli animali : “non abbiamo più soldi per nutrirli - se non li ammazziamo moriranno di fame”

Coronavirus - zoo in crisi uccidono gli animali : “non abbiamo più soldi per nutrirli - se non li ammazziamo moriranno di fame” (Di venerdì 17 aprile 2020) Una situazione tremenda, una scelta che fa inorridire. In un’intervista a “Die Welt” parla la direttrice dello zoo di Neumünster in Germania, Verena Kaspari. E denuncia di non avere più le risorse economiche per nutrire tutti glidel parco. Quindi ha deciso, come ultima possibilità, di dare indeglidello zoo ad. La lista degli esemplari che dovranno essere uccisi per prima è già stata compilata, ha spiegato. «Sappiamo già quali sopprimere per primi» Dallo zoo di Neumünster: «Non abbiamo alternative» La decisione, ammette, è sgradevole. Ma non ci sono alternative nel momento in cui le casse sono vuote, con lo zoo senza visitatori a causa del lockdown. Ogni giorno le foche e i pinguini hanno bisogno di essere nutriti con grandi quantità di ...

Corriere : Zoo in crisi: «Potremmo essere costretti a uccidere alcuni animali per sfamare gli altri» - SecolodItalia1 : Zoo in crisi per la “quarantena”: «Uccideremo alcuni animali per darli in pasto ad altri» - danielgr31 : RT @Matedelu: 'Potremmo essere costretti ad uccidere gli animali': annuncio choc dello zoo tedesco in crisi - ela_dona : RT @chruggeriTg2: - Matedelu : 'Potremmo essere costretti ad uccidere gli animali': annuncio choc dello zoo tedesco in crisi -