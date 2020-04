Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta (Di venerdì 17 aprile 2020) Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul Nove (in live streaming su Dplay). Sono LE Venti, il nuovo programma di Peter Gomez, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolo Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Sono le Venti (Nove) - Guido Maria Brera a Gomez : “Il ruolo della finanza con il coronavirus? Già da anni è diventata strumento politico”

Sono le Venti (Nove) - dalle aziende lombarde al lavoro senza controlli agli “errori” della Svezia : rivedi il programma di Peter Gomez

Sono le Venti (Nove) - tutte le giravolte della Regione Lombardia : dalle misure più stringenti di quelle del governo alla corsa alla riapertura (Di venerdì 17 aprile 2020)ledi: latrasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul(in live streaming su Dplay).LE, il nuovodi, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole, ladeldisullaproviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Così a capo degli ospedali sono stati messi gli amici degli amici e della politica [VIDEO - #SonoLeVenti di… - fattoquotidiano : TUTTE LE GIRAVOLTE DELLA LOMBARDIA A @sonoleventi di @petergomezblog il servizio che le rimette in fila… - fattoquotidiano : Sono le Venti (Nove), tutte le giravolte della Regione Lombardia: dalle misure più stringenti di quelle del governo… - Primula23244790 : @carlo_taormina E si veda se sono morti per quello o se sono tutti morti della giornata ! Perché risulta che dal 1… - _poggy : Mi sono accucciata per allacciarmi le scarpe e mi sono trovata una coda di lucertola di venti centimetri tra i piedi. Che dire -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti Sono le Venti (Nove), tutte le giravolte della Regione Lombardia: dalle misure più stringenti di quelle del… Il Fatto Quotidiano Sono le Venti, la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove: segui la diretta

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...

Meteo Perugia: bel tempo venerdì, piogge nel weekend

Aggiornamento previsioni meteo Perugia, venerdì, 17 aprile: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...

Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...Aggiornamento previsioni meteo Perugia, venerdì, 17 aprile: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima ...