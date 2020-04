Roma, Perotti: «Dani Alves ti costringeva a fare il terzino» (Di venerdì 17 aprile 2020) Diego Perotti rivela che l’avversario che più lo ha messo in difficoltà in carriera è stato Dani Alves. Le parole del giocatore della Roma Intervenuto nel corso della diretta Instagram organizzata dalla Roma, Diego Perotti ha rivelato il nome dell’avversario che più lo ha messo alle strette nel corso della sua carriera. Ecco le parole del giallorosso. AVVERSARIO PIU’ FORTE – «Il terzino destro più difficile è stato Dani Alves. L’ho affrontato al Siviglia e lui era al Barcellona. Ho giocato contro pochi giocatori di un livello fisico così alto. In 90 minuti poteva fare tante volte avanti e indietro. Noi facevamo il classico 4-4-2, io facevo l’esterno a tutta fascia e dovevo rincorrerlo e puntarlo. In tante partite sono riuscito a fare bene, ma era sempre una sfida dura. Fisicamente ti faceva ... Leggi su calcionews24 Roma - Perotti : «Al Genoa il mio gol più importante. Riquelme il migliore»

