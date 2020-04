Ripartenza Serie A, Spinelli a Lotito: “Ad ogni costo? La smetta di rompere i c….” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il patron del Livorno risponde così al numero uno della Lazio che dalla prima ora spinge per una ripresa della stagione calcistica in Italia: "Le perdite, anche economiche, sono ingenti, ma se mancano le garanzie non si può iniziare". Poi, un'idea sui prossimi campionati: "Spero si tuteli tutti, con una A a 22 squadre e tre promosse dalla C alla B" Leggi su fanpage Quando ricomincia lo sport? Bundesliga a maggio - il golf fissa la ripartenza a giugno. E la Serie A di calcio…

Ripartenza Serie A - il parere del medico : “I presupposti per riprendere ci sono”

PRIMA PAGINA - Gazzetta : "Prime prove di ripartenza - via con Coppa Italia e poi Serie A"

