tuttonapoli : Pizzaioli contro De Luca, Salvini li sostiene: “Consenta le consegne a domicilio' - news24_napoli : Coronavirus, scontro De Luca-pizzaioli. Porzio contro Sorbillo: “Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzaioli contro

È in atto una vera e propria battaglia delle associazioni di categoria dei pizzaioli in Campania, contrari al provvedimento del governatore Vincenzo De Luca di vietare le consegne a domicilio in virtù ...Salvini si schiera con i piazzaioli campani: 'De Luca consenta le consegne a domicilio' In un intervento, il segretario della Lega Matteo Salvini ha voluto spezzare una lancia a favore dei pizzaioli e ...