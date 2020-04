Oroscopo 17 aprile 2020: pronostici di oggi (Di venerdì 17 aprile 2020) Venerdì 17, si salvi chi può! Scherziamo ovviamente, in quanto noi non crediamo alle superstizioni, ma solo alle influenze astrologiche dei pianeti. Vediamo allora cosa consigliare con l’Oroscopo di oggi. Nell’articolo, le previsioni di oggi, 17 aprile 2020, che potete mettere a confronto con le previsioni di ieri. Oroscopo 17 aprile: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo 17 aprile: Ariete Le difficoltà affrontate a lavoro dovranno essere risolte prima che diventino insormontabili. Chi si presenta a una competizione può aspettarsi che le cose si rivelino favorevoli. Probabilmente sarai impressionato da qualcuno del sesso opposto. Oroscopo 17 aprile: Toro Lavora sodo per dimostrare nel modo giusto. Fare una buona svolta per qualcuno sul fronte sociale sarà probabilmente ripagato nella stessa moneta in un secondo momento. I legami romantici ... Leggi su italiasera Oroscopo Branko oggi - venerdì 17 aprile 2020 : le previsioni segno per segno

