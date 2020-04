Monica Setta e Timperi in onda anche a giugno. Lei: “Bellissime sorprese” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tiberio Timperi e Monica Setta: Uno Mattina in Famiglia in onda anche nel mese di giugno E’ stato Lifestyleblog a lanciare in rete l’anticipazione: Monica Setta e Tiberio Timperi con Uno Mattina in Famiglia non chiuderanno la stagione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, come inizialmente previsto, bensì un mese dopo, esattamente nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 giugno. Dunque la Rai ha deciso di prolungare di quattro settimane la messa in onda del fortunato programma mattutino che quest’anno ha battuto ogni record in termini di ascolti, chiedendo a Tiberio Timperi e Monica Setta di continuare a dare il buongiorno agli italiani anche nei caldi weekend del mese di giugno, chiudendo la stagione solo dopo l’inizio dell’estate (come suddetto, il 28 giugno). Uno Mattina in Famiglia, Monica Setta sulla puntata di domani: “Ci ... Leggi su lanostratv Monica Setta - confessione su Tiberio Timperi : “Mi dispiace vederlo triste”

Monica Setta - messaggio per Liorni : “Italia Si trasmissione più bella”

Un posto al sole - attore Filippo svela a Monica Setta : “Periodo turbolento…” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tiberio: Uno Mattina in Famiglia innel mese diE’ stato Lifestyleblog a lanciare in rete l’anticipazione:e Tiberiocon Uno Mattina in Famiglia non chiuderanno la stagione tra la fine di maggio e l’inizio di, come inizialmente previsto, bensì un mese dopo, esattamente nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28. Dunque la Rai ha deciso di prolungare di quattro settimane la messa indel fortunato programma mattutino che quest’anno ha battuto ogni record in termini di ascolti, chiedendo a Tiberiodi continuare a dare il buongiorno agli italianinei caldi weekend del mese di, chiudendo la stagione solo dopo l’inizio dell’estate (come suddetto, il 28). Uno Mattina in Famiglia,sulla puntata di domani: “Ci ...

MonicaSetta : Monica Setta e Timperi in onda anche a giugno. Lei: “Bellissime sorprese” - zazoomnews : Monica Setta confessione su Tiberio Timperi: “Mi dispiace vederlo triste” - #Monica #Setta #confessione #Tiberio - MonicaSetta : Ascolti Tv, Uno Mattina in famiglia: Monica Setta e Tiberio Timperi volano nella vigilia di Pasqua -… - AnonymeRai : ? Ascolti Tv, Uno Mattina in famiglia: Monica Setta e Tiberio Timperi volano nella vigilia di Pasqua - raffaellamucci1 : RT @Affaritaliani: Uno Mattina in famiglia vola nella vigilia di Pasqua -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta Monica Setta, confessione su Tiberio Timperi: “Mi dispiace vederlo triste” Lanostratv Monica Setta e Timperi in onda anche a giugno. Lei: “Bellissime sorprese”

E’ stato Lifestyleblog a lanciare in rete l’anticipazione: Monica Setta e Tiberio Timperi con Uno Mattina in Famiglia non chiuderanno la stagione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, come ...

Tiberio Timperi non ci sta | Il rimprovero del giornalista: “Ora basta…”

Parlando del programma che conduce accanto a una meravigliosa Monica Setta, ovvero Uno Mattina In Famiglia, nel quale ospita, rigorosamente in collegamento, vista la pandemia, che sta ancora toccando ...

E’ stato Lifestyleblog a lanciare in rete l’anticipazione: Monica Setta e Tiberio Timperi con Uno Mattina in Famiglia non chiuderanno la stagione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, come ...Parlando del programma che conduce accanto a una meravigliosa Monica Setta, ovvero Uno Mattina In Famiglia, nel quale ospita, rigorosamente in collegamento, vista la pandemia, che sta ancora toccando ...