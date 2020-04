L’Ue nella trappola delle priorità nazionali (Di venerdì 17 aprile 2020) Un proverbio popolare illustra piuttosto precisamente il cuore del gran lavorio intorno alla cosiddetta Fase 2: «Chi tardi arriva, male alloggia». A livello europeo, come a livello globale. Come sarà il mercato all’uscita dalla fase acuta della pandemia e in presenza di un suo procedere occulto e imprevedibile nessuno può dirlo, ma l’idea dominante sembra essere, fuori dalla retorica del passaggio epocale, che non si discosterà di molto da quello che abbiamo conosciuto. Così resta determinante la corsa a riaprire … Continua L'articolo L’Ue nella trappola delle priorità nazionali proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto L’Uefa contro il Belgio : “Campionato chiuso? Rischiano l’Europa nella prossima stagione”

Coronavirus - l’Ue si dice “pronta a fare di tutto”. Ma cosa c’è nella proposta della Commissione?

Sannino lascia la Spagna per entrare nella diplomazia dell’UE (Di venerdì 17 aprile 2020) Un proverbio popolare illustra piuttosto precisamente il cuore del gran lavorio intorno alla cosiddetta Fase 2: «Chi tardi arriva, male alloggia». A livello europeo, come a livello globale. Come sarà il mercato all’uscita dalla fase acuta della pandemia e in presenza di un suo procedere occulto e imprevedibile nessuno può dirlo, ma l’idea dominante sembra essere, fuori dalla retorica del passaggio epocale, che non si discosterà di molto da quello che abbiamo conosciuto. Così resta determinante la corsa a riaprire … Continua L'articolo L’Ueprioritàproviene da il manifesto.

borghi_claudio : I nostri paladini nella lotta contro l'UE: conte: 'padrona, ghe balle vuole ghe raggondi oggi?' gualtieri: 'padr… - borghi_claudio : Ecco il sondaggio di cui vi ho parlato nella diretta. +20% per il lasciare l'UE dall'ultima rilevazione. - borghi_claudio : Potrei andare avanti ore... tutto solo nei giornali di oggi. Finisco però con il grande Cerasa che nella sua smania… - tura60 : RT @eterea_naive: Massima diffusione L'avvocato Bahner in audio alla sorella racconta come l'abbiano presa, buttata a terra e picchiata. Po… - pierpiero5 : RT @borghi_claudio: @RisatoNicola A) Ma segalo B) Non ho visto la mozione su cui si sono astenuti ma di solito l'astensione è su risoluzion… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue nella Coronavirus: Sereni, 'da Parlamento Ue messaggio chiaro a Consiglio' Affaritaliani.it