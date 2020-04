Kurahara | Delon | Ferri

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 18 aprile 2020) Al LIFF (evento/kit cinematografico con sede e calendario squisitamente decisi su base individuale e volontaria di chi ha pazienza di leggere qui) irrompe fulminea la new wave permanente di Koreyoshi(1927-2002), cineasta nipponico dalle assortite declinazioni di genere, che soprattutto durante i Sixties presso gli studi Nikkatsu rivelò un dinamismo jazz-radicale tutto da (ri)scoprire. In «Nikui an-chikusho» (I hate but love titolo internazionale, 1962) la deformazione romantica anti-clichés mette a fuoco le vicende di una celebrità della TV (la … Continua L'articoloproviene da il manifesto.