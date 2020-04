Cortana | le novità in arrivo con Windows 10 2004

Leggi su windowsinsiders

(Di venerdì 17 aprile 2020) Durante lo sviluppo di10 20H1, anche noto come May 2020 Update, Microsoft ha rinnovatorendendola un’assistente di produttività. Novità inL’app diè stata completamente rinnovata e ora presenta un’interfaccia simile a una chat. Inoltre, adesso viene aperta in una finestra che può essere spostata e ridimensionata e nelle impostazioni è possibile scegliere il metodo di input predefinito: voce o testo. Le skill ora sono incentrate sulla produttività E-mail: “Invia un’email a (nome) per far sapere che sono ritardo”; “Mostrami le email da (nome)”. Calendario: “Imposta un incontro con (nome) alle (orario)”; “Qual è il mio prossimo incontro?”; “Partecipa alla mia riunione”.: “Apri Paint 3D”; ...