Coronavirus: scelta l’app “Immuni” per il tracciamento dei contagi (Di venerdì 17 aprile 2020) Si chiama “Immuni” l’app di contact tracing selezionata per tenere sotto controllo la diffusione del Coronavirus: è stata scelta perché “ritenuta più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy“, si legge nell’ordinanza firmata dal commissario Domenico Arcuri, con cui si dispone di “procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a“. La società “esclusivamente per spirito di solidarietà e, quindi, al solo scopo di fornire un proprio contributo, volontario e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - scelta app per il tracciamento : si chiamerà ?Immuni. A breve l'ok del governo

Coronavirus - ultime notizie – In Italia aumentano leggermente i nuovi positivi - oltre 900 in Lombardia. Scelta l’app per il traccciamento del contagio

Coronavirus - arriva «Immuni» : l’app per il tracciamento dei contagi scelta dal governo (Di venerdì 17 aprile 2020) Si chiama “Immuni” l’app di contact tracing selezionata per tenere sotto controllo la diffusione del: è stataperché “ritenuta più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all’azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy“, si legge nell’ordinanza firmata dal commissario Domenico Arcuri, con cui si dispone di “procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a“. La società “esclusivamente per spirito di solidarietà e, quindi, al solo scopo di fornire un proprio contributo, volontario e ...

repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - bambinogesu : #Coronavirus: l'Ospedale ha attivato il numero 06.6859.2088 per favorire un confronto tra specialisti sulla gestion… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a breve la scelta della #app sul tracciamento #ANSA - Raff_Napolitano : Coronavirus, scelta l’app che in Italia traccia su base volontaria il contagio: si chiama Immuni… - WaWe970 : Scelta l'app per il tracciamento del contagio, si chiama 'Immuni'. Con l'estensione 'deficienti' per i leghisti.… -