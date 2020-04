Coronavirus, quando si potrà tornare a viaggiare (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, quando si tornerà a viaggiare? quando si potrà tornare a viaggiare? Con l’avvicinarsi dell’estate sono tanti gli italiani che iniziano a porsi questa domanda. In attesa della Fase 2 che partirà il 4 maggio, gli esperti mettono in guardia i cittadini italiani: durerà almeno 6 mesi e non potremo tornare alla normalità per l’estate 2020, perché il rischio di una seconda ondata di contagi da Coronavirus è dietro l’angolo. La Commissione dell’Unione europea ha esortato 30 Stati (membri di Schengen più Bulgaria, Croazia, Cipro, Romania, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) a prorogare le restrizioni dei viaggi non essenziali in Europa fino al 15 maggio. Si invitano i paesi a una riapertura delle frontiere coordinata e omogenea. Ma secondo gli esperti ci sarà una ripresa ... Leggi su tpi Coronavirus - Vespignani : “Fase 2? Assurdo parlare del quando senza sapere il come”

Ansys – Quando il metro di distanza non basta contro il coronavirus (VIDEO)

L’Intelligence americana avvertì Israele di una possibile epidemia di nuovo coronavirus in Cina già lo scorso novembre ... Israele ha preso le prime misure contro i contagi il 30 gennaio, quando ha ...

Meno 55 per cento a livello regionale del Veneto, alla data del 14 aprile, dopo la parziale riapertura. Spostamenti in calo del 55 per cento, in Veneto, rispetto a gennaio, alla fase antecedente ...

