Coronavirus | PrestitiOnline | boom richieste di liquidità

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Anche nel mondo dei prestiti si inizia a vedere l'effetto. A rilevarlo è l'ultimo Osservatorio prestiti di “E' dal 9 di marzo - spiega - che molte partite iva e attività produttive sono state costrette ad abbassare la saracinesca, perdendo in molti casi fino al 100% del fatturato mensile. La capacità produttiva (di beni e servizi), dunque, si è praticamente azzerata e come conseguenza alcuni lavoratori sono finiti in cassa integrazione, mentre altri hanno perso il posto. Non sorprende, quindi, questa forte esigenza di liquidità, da parte sia delle famiglie sia delle imprese”. In costante aumento anche ledi prestiti ai fini del ‘consolidamento', arrivate al 12,5%, mentre tutte le altre finalità perdono quota di mercato. Stabile, invece, l'importo medio richiesto, che ...