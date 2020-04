Coronavirus, “mia madre è a rischio”: e parte la denuncia contro il Trivulzio (Di venerdì 17 aprile 2020) Non riceve da tempo notizie sulla salute della madre, e decide di far partire un esposto: l’oggetto della procedura è sempre il Pio Albergo Trivulzio, già al centro di una inchiesta. Una storia emblematica, che racconta quello che potrebbe essere successo a tante persone nelle Rsa lombarde nell’ultimo mese e mezzo:succede a Milano, protagonista un … L'articolo Coronavirus, “mia madre è a rischio”: e parte la denuncia contro il Trivulzio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Mika rivela - il dramma del cantante : “Mia madre malata di tumore ha il coronavirus”

