(Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “La risoluzione approvata a maggioranza dalEuropeo è un segnale importante per la battaglia che l’Italia sta conducendo sui recovery bond. Non stupisce il comportamento anti nazionale della Lega e di Fratelli d’Italia. Lascia molto perplessi l’ed il voto contrario del gruppo M5S”. Lo sottolinea il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea. L'articolo, ‘perplessi daM5S aUe’** CalcioWeb.

TV7Benevento : **Coronavirus: Marcucci, 'perplessi da astensione M5S a Parlamento Ue'**... - palermo24h : Coronavirus: Marcucci, ‘Fontana sia più cauto, dati Lombardia purtroppo chiari’ - TV7Benevento : **Coronavirus: Marcucci, 'Fontana sia più cauto, dati Lombardia purtroppo chiari'**... - croalxbis : Tale andrea marcucci, capogruppo pd al senato, ha proposto lo SCUDO PENALE per le colpe e le omissioni dei politici… - cri_marcucci : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, padre e figlio guariscono al Cotugno: emozione all'abbraccio in reparto -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Marcucci

Metro

L’emergenza Covid-19 non è soltanto un semplice stato globale di grave allerta sanitaria ... spugna stava per essere passato su responsabilità di malpractice emerse in corso di epidemia, grazie ...Agli italiani le mascherine non servivano. Risale al 23 febbraio, invece, il decalogo descritto sopra, dove venivano dettate le linee guida alle quali attenersi per fare fronte al contagio da Covid-19 ...