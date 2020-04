Coronavirus, democrazia e riforma SSN: il dibattito con Zagrebelsky, Pregliasco e Cappato (Di venerdì 17 aprile 2020) La riforma del sistema sanitario e il rapporto tra emergenza-Coronavirus e tutela della democrazia saranno i temi portanti del dibattito che si potrà seguire sabato 18 aprile, dalle 9.45 alle 18.00 sulla pagina Facebook e You Tube dell’Associazione Luca Coscioni. I vertici dell’Associazione Filomena Gallo, Marco Cappato e il Prof. Michele De Luca dialogheranno sulle misure necessarie alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale insieme a noti scienziati, medici, giornalisti e politici. Tra i partecipanti: Fabrizio Pregliasco, Virologo presso l’Università degli Studi di MilanoEnrico Bucci, Adjunct Professor presso la Temple University di PhiladelphiaMario Riccio, Medico rianimatore e anestesista presso l’Ospedale di Cremona e Consigliere generale dell’Associazione Luca CoscioniVladimiro Zagrebelsky, Direttore del Laboratorio dei Diritti ... Leggi su tpi Coronavirus - l’emergenza mostra la fragilità della democrazia in Israele

Coronavirus - oggi la libertà di parola è anche libertà di ingannare. E così muore la democrazia

Coronavirus - per me non siamo tutti all’altezza della democrazia (Di venerdì 17 aprile 2020) Ladel sistema sanitario e il rapporto tra emergenza-e tutela dellasaranno i temi portanti delche si potrà seguire sabato 18 aprile, dalle 9.45 alle 18.00 sulla pagina Facebook e You Tube dell’Associazione Luca Coscioni. I vertici dell’Associazione Filomena Gallo, Marcoe il Prof. Michele De Luca dialogheranno sulle misure necessarie alladel Servizio Sanitario Nazionale insieme a noti scienziati, medici, giornalisti e politici. Tra i partecipanti: Fabrizio, Virologo presso l’Università degli Studi di MilanoEnrico Bucci, Adjunct Professor presso la Temple University di PhiladelphiaMario Riccio, Medico rianimatore e anestesista presso l’Ospedale di Cremona e Consigliere generale dell’Associazione Luca CoscioniVladimiro, Direttore del Laboratorio dei Diritti ...

TeresaBellanova : Interessante che i Paesi che hanno risposto più prontamente all'emergenza coronavirus siano guidati da donne. La co… - Linkiesta : RT @VonCaste: Per non morire di #coronavirus la #democrazia ha un solo anticorpo: continuare a riunirsi ??Su ?@europea_lk?, la testata di @… - Fabme0801 : RT @santini1965: #Coronavirus , #Italia esperimento per istaurare un #RegimeGlobale. Hanno tolto la libertà bene supremo di una #democrazia… - ROBERTOSV8 : RT @marioricciard18: Ancora una volta ?@martinwolf_? ammonisce: #coronavirus could be worst economic crisis since Great Depression via @FT… - SassiLive : CORONAVIRUS, BOLOGNETTI (RADICALI LUCANI): “OCCHIO AL DITO MEDIO DELLA MANO INVISIBILE E ALLA TENAGLIA DEMOCRAZIA R… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus democrazia Coronavirus, l’emergenza mostra la fragilità della democrazia in Israele Il Fatto Quotidiano Coronavirus, democrazia e riforma SSN: il dibattito con Zagrebelsky, Pregliasco e Cappato

La riforma del sistema sanitario e il rapporto tra emergenza-Coronavirus e tutela della democrazia saranno i temi portanti del dibattito che si potrà seguire sabato 18 aprile, dalle 9.45 alle 18.00 ...

Coronavirus, emergenza sanitaria e rischio di totalitarismo

Di Evgeny Morozov – Il covid-19 è arrivato in circostanze storiche particolari. Da un lato l’umanità, dopo aver creduto per trent’anni che un allineamento di capitalismo globale e democrazia liberale ...

La riforma del sistema sanitario e il rapporto tra emergenza-Coronavirus e tutela della democrazia saranno i temi portanti del dibattito che si potrà seguire sabato 18 aprile, dalle 9.45 alle 18.00 ...Di Evgeny Morozov – Il covid-19 è arrivato in circostanze storiche particolari. Da un lato l’umanità, dopo aver creduto per trent’anni che un allineamento di capitalismo globale e democrazia liberale ...