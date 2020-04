Asl Rm1: donato elettromedicale Bhohb a San Filippo Neri (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – L’azienda Bhohb Srl ha donato al reparto di Medicina Riabilitativa dell’ospedale San Filippo Neri di Roma l’attrezzatura elettromedicale che consente di effettuare una analisi posturale Total Body, calcolando tutte le biometrie dello scheletro senza utilizzo di raggi X. Un prodotto al 100% italiano che, attraverso una ricostruzione in 3D, sara’ uno strumento validissimo per coadiuvare il personale sanitario nell’individuazione, nella diagnosi e nella riabilitazione degli squilibri della colonna vertebrale, anche in pazienti negativizzati Covid che necessitano di un percorso riabilitativo neuromotorio e respiratorio, come nel caso della coppia cinese di Wuhan. “Siamo grati- ha commentato il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese- alla Bhohb Srl per questa donazione. Un contributo fatto con generosita’ nei confronti di un ... Leggi su romadailynews Asl Rm1 - Tanese : tampone positivo non è sciagura

A Roma sono 55 i nuovi positivi al Covid19, mentre ieri erano 65. Una curva di contagi che si è abbassata, quindi, nei territori di competenza di Asl Roma 1, Asl Roma 2 e Asl Roma 3. Nella Asl Roma 1 ...

Siamo grati – commenta il Direttore Generale della ASL Roma 1 Angelo Tanese – alla BHOHB Srl per questa donazione. Un contributo fatto con generosità nei confronti di un servizio, quello della ...

