Veronica Burchielli: "Non ho bestemmiato. Iannone? Non è l'unico a cui metto dei like" (video) (Di giovedì 16 aprile 2020) Nelle scorse ore, Veronica Burchielli ha registrato una serie di Instagram Stories, per smentire, una volta per tutte, di aver bestemmiato sui social. Anche la mamma è intervenuta nella vicenda per ribadire la buona fede, l'estrema educazione della figlia:Veronica Burchielli: "Non ho bestemmiato. Iannone? Non è l'unico a cui metto dei like" (video) 16 aprile 2020 16:36. Leggi su blogo Veronica Burchielli sale in cattedra | Ex di Uomini e Donne dice la sua

Veronica Burchielli di UeD nel caos : “Ha bestemmiato”. Interviene la madre

Veronica Burchielli spiega la bestemmia e i rumors su Iannone - interviene la madre : “Assolutamente no” (Di giovedì 16 aprile 2020) Nelle scorse ore,ha registrato una serie di Instagram Stories, per smentire, una volta per tutte, di aversui social. Anche la mamma; intervenuta nella vicenda per ribadire la buona fede, l'estrema educazione della figlia:: "Non ho? Non; l'a cuidei like" (video) 16 aprile 2020 16:36.

Novella_2000 : Veronica Burchielli si difende dalle accuse di presunta bestemmia sul web, poi su Andrea Iannone… - zazoomblog : Veronica Burchielli sale in cattedra Ex di Uomini e Donne dice la sua - #Veronica #Burchielli #cattedra - Noovyis : (Veronica Burchielli di UeD nel caos: “Ha bestemmiato”. Interviene la madre) Playhitmusic - - bnotizie : Veronica Burchielli bestemmia | Ex di Uomini e Donne smentisce | Video - bnotizie : Uomini e Donne, `ha bestemmiato`: il video che inguaia Veronica Burchielli. Si scatena il caos – Libero Quotidiano -