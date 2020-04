Su Netflix arriva un altro speciale interattivo | Unbreakable Kimmy Schmidt

Leggi su wired

(Di giovedì 16 aprile 2020) “It’s a miracle!“: ci sono personaggi televisivi, soprattutto fra quelli comici, che ci dispiace salutare in maniera definitiva. È quindi sempre un grande piacere quando tornano, anche se fugacemente e in forme inaspettate: è il caso dei protagonisti di, la bizzarra serie comicacreata da Tina Fey e Robert Carlock. Sebbene gli ultimi episodi della serie siano stati diffusi sulla piattaforma di streaming nel gennaio 2019, lo strampalato gruppo guidato dall’ingenua, interpretata da Ellie Kemper, tornerà in unoepisodiointitolatovs The Reverend. In queste ore è stato diffuso anche un primo breve teaser in cui s’intuisce di cosa si tratta. Take it 10 seconds at a time 'til I'm back on May 12th! Fudge yeah! Did I mention you get to decide how the ...