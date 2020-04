Sindacati chiedono sicurezza nei luoghi di lavoro e monitoraggio attività di produzionee

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Di seguito una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil sul tema dellaneidi. “CGIL, CISL, UIL di Caserta in continuità con l’opera di interlocuzione con la Prefettura di Caserta inerenti le problematiche relative allaneidie ad un continuodelle attività in produzione e dei servizi, nel corso della video-conferenza, su nostra richiesta , ci è stato riferito che alle 380 attività industriali della prima fase, quelle ritenute essenziali, si sono aggiunte ulteriori 40 per effetto dell’ ultimo DPCM. Altresì sono giunte richieste di avvio attività d oltre 70 società sulle quali è in corso l’istruttoria propedeutica alla concessione della deroga. Le Organizzazioni sindacali, in riferimento alle sopra citate ...