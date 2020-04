San Bartolomeo in Galdo, i carabinieri donano 48 colombe alle case famiglia (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota diramata dai carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo: “Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni dipendenti, hanno donato 48 colombe, ricevute a loro volta in dono per la Santa Pasqua, agli occupanti di quattro case famiglie presenti in tre diversi comuni dell’alto Tammaro che danno ospitalità a bambini e ragazzi meravigliosi. La preoccupazione dei militari era di non riuscire a consegnare una colomba ad ognuno, ma in questo caso ci ha pensato la Divina Provvidenza, infatti, i prodotti dolciari sono stati tanti quanti i giovani ospiti e gli operatori presenti. E’ stato un momento intenso, i ragazzi erano emozionati e contenti di ricevere un dono da parte dei carabinieri e per non ... Leggi su anteprima24 Ricciardi (Lega) sugli ospedali : “Riaprire Cerreto e San Bartolomeo - implementare Sant’Agata”

Di Maria : “Rendere disponibili ospedali di Sant’Agata - Cerreto e San Bartolomeo”

San Bartolomeo - attivo servizio di consulenza psicologica per affrontare l’ansia da Covid-19 (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanin(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota diramata daidella compagnia di Sanin: “Nel pomeriggio di ieri idella Compagnia di Sanine delle Stazioni dipendenti, hanno donato 48, ricevute a loro volta in dono per la Santa Pasqua, agli occupanti di quattrofamiglie presenti in tre diversi comuni dell’alto Tammaro che danno ospitalità a bambini e ragazzi meravigliosi. La preoccupazione dei militari era di non riuscire a consegnare una colomba ad ognuno, ma in questo caso ci ha pensato la Divina Provvidenza, infatti, i prodotti dolciari sono stati tanti quanti i giovani ospiti e gli operatori presenti. E’ stato un momento intenso, i ragazzi erano emozionati e contenti di ricevere un dono da parte deie per non ...

anteprima24 : ** San Bartolomeo in Galdo, i carabinieri donano 48 colombe alle case famiglia ** - TV7Benevento : SAN BARTOLOMEO IN GALDO: I CARABINIERI DONANO 48 COLOMBE A QUATTRO CASE FAMIGLIE. FOTO... - NTR24 : San Bartolomeo in Galdo, i carabinieri donano 48 colombe alle case famiglia - riviera24 : E’ morto Carlo Arbarelli, il cordoglio del sindaco e dell’amministrazione di San Bartolomeo al Mare - ValerioUrso2 : Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di San Bartolomeo al Mare esprimono il proprio cordoglio e si uniscono al d… -

Ultime Notizie dalla rete : San Bartolomeo San Bartolomeo al Mare: cordoglio per la morte di Carlo Arbarelli, geologo è stato vice Sindaco SanremoNews.it SAN BARTOLOMEO IN GALDO: I CARABINIERI DONANO 48 COLOMBE A QUATTRO CASE FAMIGLIE. FOTO

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni dipendenti, hanno donato 48 colombe, ricevute a loro volta in dono per la Santa Pasqua, agli occupanti ...

I Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo donano 48 colombe a quattro case famiglie

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni dipendenti, hanno donato 48 colombe, ricevute a loro volta in dono per la Santa Pasqua, agli occupanti ...

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni dipendenti, hanno donato 48 colombe, ricevute a loro volta in dono per la Santa Pasqua, agli occupanti ...Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e delle Stazioni dipendenti, hanno donato 48 colombe, ricevute a loro volta in dono per la Santa Pasqua, agli occupanti ...