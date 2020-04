Monreale | un progetto della Regione per far rinascere la Villa comunale

Leggi su direttasicilia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Non si ferma l’attività dell’Ufficio speciale per la progettazione di Palazzo Orleans. La Struttura creata dal presidenteSiciliana Nello Musumeci ha completato un primoche consentirà, dopo nove anni, di riaprire integralmente al pubblico ladi, la cittadina del Palermitano famosa per la sua cattedrale arabo-normanna. L’elaborato messo a punto dal team di tecnici guidato dall’ingegnere Leonardo Santoro riguarda la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento e le indagini sugli smottamenti che nel 2011 provocarono il crollo di parte del belvedere che si affaccia sui giardiniCuria arcivescovile. Anche questi spazi sono fino ad oggi rimasti fruibili solo in parte, a causa dei fenomeni di dissesto che hanno provocato, tra l’altro, il cedimento del cordolo su cui è ...