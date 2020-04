Meunier Juventus, dall’Inghilterra sicuri: “Ecco quale sarà il suo futuro” (Di giovedì 16 aprile 2020) Meunier Juventus – La Juventus sembrerebbe aver annotato sul suo taccuino il profilo di Meunier per rinforzare la retroguardia. Il giocatore belga è in scadenza di contratto col Psg e una sua partenza sarebbe imminente. Dalla stampa inglese arrivano degli indizi sul prossimo club del calciatore, quest’ultimo tentato da un’esperienza in particolare. Bianconeri surclassati? Meunier Juve: il futuro del terzino Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Telegraph Thomas Meunier sarebbe conteso dal Borussia Dortmund e dal Bayern Monaco. I due club teutonici si inseriscono quindi nella corsa al laterale allenato da Tuchel. Leggi anche: Calciomercato Juventus, Paratici ha scelto il nuovo terzino sinistro Da registrare anche l’interesse seppur timido di Arsenal e Tottenham. La Juve è avvisata e ora dovrà affrontare una concorrenza di ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - idea Meunier a parametro zero (Di giovedì 16 aprile 2020)– Lasembrerebbe aver annotato sul suo taccuino il profilo diper rinforzare la retroguardia. Il giocatore belga è in scadenza di contratto col Psg e una sua partenza sarebbe imminente. Dalla stampa inglese arrivano degli indizi sul prossimo club del calciatore, quest’ultimo tentato da un’esperienza in particolare. Bianconeri surclassati?Juve: il futuro del terzino Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Telegraph Thomassarebbe conteso dal Borussia Dortmund e dal Bayern Monaco. I due club teutonici si inseriscono quindi nella corsa al laterale allenato da Tuchel. Leggi anche: Calciomercato, Paratici ha scelto il nuovo terzino sinistro Da registrare anche l’interesse seppur timido di Arsenal e Tottenham. La Juve è avvisata e ora dovrà affrontare una concorrenza di ...

calciomercatoit : ??#Inter e #Juventus verso la beffa per #Meunier, che sembra destinato alla #Bundesliga ??#CMITmercato - tuttitalenti : #Inter e #Juventus non mollano Thomas #Meunier: stando ai media britannici, le due italiane sono in corsa per il te… -

Ultime Notizie dalla rete : Meunier Juventus Calciomercato Inter e Juventus, Meunier ha scelto CalcioMercato.it Meunier, Juve in ritardo: futuro in Germania per il terzino?

Giocatore in scadenza di contratto con il PSG, Thomas Meunier, sarebbe lontano dalla Serie A e dalla Juventus. Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal "Daily Telegraph", ...

Calciomercato Inter e Juventus, Meunier ha scelto

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MEUNIER / Sembra destinato ad approdare in Bundesliga Thomas Meunier, in scadenza con il Paris Saint-Germain è da diverso tempo è nel mirino di Juventus e Inter. Borussia ...

Giocatore in scadenza di contratto con il PSG, Thomas Meunier, sarebbe lontano dalla Serie A e dalla Juventus. Stando ad indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate dal "Daily Telegraph", ...CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MEUNIER / Sembra destinato ad approdare in Bundesliga Thomas Meunier, in scadenza con il Paris Saint-Germain è da diverso tempo è nel mirino di Juventus e Inter. Borussia ...