Inchieste Rsa: la procura Roma indaga su due strutture (Di giovedì 16 aprile 2020) La procura di Roma ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per accertare se si siano verificate violazioni sanitarie in due strutture per anziani dove si sono registrati casi di contagio da Covid-19. Il fascicolo avviato dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia riguarda, in particolare, la casa di cura Villa Fulvia e la casa di riposo Giovanni XXIII. Leggi su agi Coronavirus : oltre 100 morti nelle Rsa in Toscana. Inchieste aperte a Lucca e Prato

Inchieste a raffica sulle Rsa lombarde (Di giovedì 16 aprile 2020) Ladiha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per accertare se si siano verificate violazioni sanitarie in dueper anziani dove si sono registrati casi di contagio da Covid-19. Il fascicolo avviato daltore aggiunto Nunzia D'Elia riguarda, in particolare, la casa di cura Villa Fulvia e la casa di riposo Giovanni XXIII.

fattoquotidiano : DUE REGIONI DA COMMISSARIARE “Salvini dice che l’apertura di un’inchiesta sui morti nelle Rsa lombarde è di pessim… - Avvenire_Nei : #Coronavirus: lo scenario. Inchieste #Rsa, è effetto domino - crippa5stelle : Se Salvini ha paura delle inchieste nelle Rsa lombarde lo dica apertamente. La giustizia non ha colore e non puo’… - alessia57178448 : RT @Signorasinasce: Coronavirus: oltre 100 morti nelle Rsa in Toscana. Inchieste aperte a Lucca e Prato. Visto che si parla solo della #Lom… - ale_attardo : RT @Signorasinasce: Coronavirus: oltre 100 morti nelle Rsa in Toscana. Inchieste aperte a Lucca e Prato. Visto che si parla solo della #Lom… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchieste Rsa Inchieste Rsa, è effetto domino Avvenire I pazienti contagiati nelle Rsa e gli infermieri cambiano residenza

Sono arrivati ieri, solo 27 tamponi. Dobbiamo farceli bastare». La ricerca del “perché” è ormai affidata ai magistrati. L’inchiesta sulle Rsa va avanti. L’ipotesi di reato avanzata dalla Procura d ...

RAZZA PADANA - La Guardia di Finanza al Trivulzio riporta alla mente Tangentopoli

Una serie di sfortunati eventi che, per inciso, stanno conducendo i pm verso i lidi immensi delle inchieste sulle Rsa di molte altre strutture della Lombardia: da Cremona a Sondrio a Brescia. In quest ...

Sono arrivati ieri, solo 27 tamponi. Dobbiamo farceli bastare». La ricerca del “perché” è ormai affidata ai magistrati. L’inchiesta sulle Rsa va avanti. L’ipotesi di reato avanzata dalla Procura d ...Una serie di sfortunati eventi che, per inciso, stanno conducendo i pm verso i lidi immensi delle inchieste sulle Rsa di molte altre strutture della Lombardia: da Cremona a Sondrio a Brescia. In quest ...