Il governo ha scelto la app per il tracciamento dei contagi: si chiama Immuni (Di giovedì 16 aprile 2020) Il governo ha scelto "Immuni" come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. La app, progettata da Bending Spoons, eccellenza italiana nel campo dello sviluppo di app per iOS, assieme ad altre realtà come il centro medico Santagostino di Luca Foresti, sarà disponibile nel giro di qualche settimana: "Pilastro importante nella gestione della fase successiva dell'emergenza". Leggi su fanpage Coronavirus - chi è Vittorio Colao : sarebbe stato scelto per guidare la task force del governo per la riapertura

Coronavirus - l’attacco di Paolo Brosio al Governo : “Ha scelto di affidarsi alla scienza e non a Dio”

Ultime Notizie dalla rete : governo scelto Ecco il dossier per riaprire l’Italia che Conte ha scelto di ignorare Linkiesta.it Coronavirus fase 2, riaperture a tappe in 11 Paesi: chi comincia dalle scuole? Chi prevede le mascherine?

1) Cosa riapre e quando, qual è l’ordine scelto? A partire da lunedì possono riaprire tutti gli esercizi commerciali ... Per la prima volta e con un parziale cambio di rotta, visto che ancora di ...

Il governo ha scelto "Immuni" come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus, fondamentale per evitare lo scoppio di nuovi, pericolosi focolai. La decisione è arrivata dalla presidenza del ...

